Sluitingsprijs krijgt extra camerabewaking Toon Verheijen

01 februari 2019

10u20 0 Malle De Internationale Sluitingsprijs Oostmalle in Malle krijgt dit jaar extra cameratoezicht. Die maatregel kadert in een Europees project ‘Let’s Crowd’.

Dat project ontwikkelt software waarbij de veiligheidsdiensten kunnen beschikken over beelden in realtime over bijvoorbeeld de massale volkstoeloop, hoe het volk zicht verplaatst, maar net zo goed kunnen de beelden dan gebruikt worden voor ordehandhaving. De beelden in Oostmalle zullen ook opgenomen worden om later testen mee uit voeren en de software verder op punt te zetten.

“De vraag kwam van onze korpschef omdat de politiezone Voorkempen later ook een potentiële gebruiker is van de software”, zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM). “We zullen wel duidelijk moeten aangeven op het terrein dat er camerabeelden gemaakt worden. Dat zijn we verplicht volgens de wet op de privacy. Het is wel de afspraak dat de beelden op de massa gericht blijven.”