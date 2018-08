Slotfeest voor 175 jaar Scherpenbergmolen 20 augustus 2018

02u26 0

Voor het zesde jaar op rij organiseren Toerisme Malle en de Sint-Sebastiaansgilde op de laatste zondag van augustus een Oogstfeest. Dit jaar is het ook de afsluiter van de viering van 175 jaar Scherpenbergmolen. Op 26 augustus zal onder andere een mini-kinderboerderij opgesteld worden, maar daarnaast is er nog tal van andere animatie, zoals een springkasteel, grime, volksspelen en livemuziek. Tussen 8 en 12 uur kan je genieten van een ontbijt. Wie veel trek heeft, kan genieten van een typisch boerenontbijt met spek en eieren of een patersontbijt met Trappistenkaas. 's Middags staan er typisch Kempense gerechten op het menu zoals Trappistenkaas en witte of zwarte beuling. (VTT)