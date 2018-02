Sint-Cecilia zwaait dirigent uit 15 februari 2018

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia neemt komend weekend afscheid van dirigent William Schaffels. Hij kan zijn carrière uitbouwen in Tilburg, waar de man ook studeert en doceert.





"Het is het einde van een tijdperk, vandaar de naam 'Curtain Call' voor ons jaarconcert", zegt voorzitster Hilde Lenaerts. We spelen twee keer in het parochiecentrum van Westmalle." (VTT)