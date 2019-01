Schop voor PPS West moet deze legislatuur in de grond Nieuwe bestuursploeg heeft ambitieus akkoord klaar voor 2019-2024 Toon Verheijen

23 januari 2019

14u14 0 Malle De meerderheidspartijen DBM, N-VA en CD&V zijn klaar met hun bestuursakkoord. Een document van 35 bladzijden en 211 punten die de ploeg wil realiseren. De kers op de taart met het project PPS West worden. De gemeente wil daar net als met de Notelaar in Oostmalle meer leven in de brouwerij brengen.

De voorbije jaren kocht de gemeente al enkele strategische gronden aan in de omgeving van de Berckhovenstraat en de Sint-Jozefslei met de bedoeling in het centrum van Westmalle een kernversterkend project te realiseren. “We gaan daarvoor zo snel mogelijk een nieuw studiebureau aanstellen”, vertelt kersvers schepen van ruimtelijke ordening Sanne Van Looy (N-VA). “We willen daar opnieuw een echt leefbaar plein met ruimte voor terrasje, een mix van sociale, betaalbare en residentiële bewoning, nieuwe of vernieuwde sportinfrastructuur, een nieuwe bibliotheek, ruimte voor verenigingen en het culturele leven. Alle diensten moeten ook samengebracht worden in het gemeentehuis. Dit is inderdaad hét project van de komende jaren. We zouden zeer graag nog deze legislatuur toch de eerste spadesteek in de grond hebben.” Schepen Elisabeth Joris (DBM), bevoegd voor onder meer jeugd en onderwijs, wil in dat project ook zeker ruimte voor de jeugd met speelruimte en lokalen.

Ambitieus

Schepen van onder meer communicatie en participatie is Dries Van Dijck (DBM). “We willen, zeker voor grote projecten als dat van de PPS West, echt gaan inzetten op betrokkenheid van onze inwoners”, zegt Dries Van Dyck. “Zowel op papier als digitaal, maar ook via infovergaderingen en adviescommissies.” Schepen Wim Jordens (CD&V), die financiën voor zijn rekening neemt, belooft dan weer dat de belastingen hetzelfde blijven (7 procent personenbelastingen en 975 opdeciemen). De strijd tegen armoede wordt ook verder uitgebouwd. “We willen onze sociale dienst uitbouwen met de bedoeling zonder wachtlijst te werken”, zegt schepen van sociale zaken Wouter Patho (N-VA). “Mensen in nood moeten we meteen kunnen verder helpen zonder ze in de wachtkamer te zetten. Een groot actiepunt wordt ook een systeem bedenken om uithuiszettingen tegen te gaan of toch al zeker sterk te verminderen.” De gemeente denkt ook aan het invoeren van en mantelzorgpremie.

Camera’s

De gemeente gaat ook werk maken van een nieuw mobiliteitsplan met vooral aandacht voor de zwakke weggebruiker. Ook opvallend: het realiseren van een cameranetwerk te realiseren. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) was altijd een tegenstander, maar gaat er nu toch in mee. “Ik ben er vooral op tegen geweest omdat heel wat camera’s nauwelijks of niet werkten”, knipoogt Harry Hendrickx. “We willen nu echter inzetten op mobiele camera’s op hotspots en sluipwegen en een netwerk van ANPR camera’s voor het doorgaand vrachtverkeer uit onze centra te houden. We willen ook aansluiten op de camera’s van de buurgemeenten.”

Het bestuursakkoord zal de leidraad zijn voor het opmaken elk jaar van de begroting.