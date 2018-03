Scholieren Maris Stella bezoeken Europees Parlement 09 maart 2018

Een 70- tal scholieren van het Maris Stella instituut uit Oostmalle bezochten onlangs het Europees Parlement in Brussel. Ze werden er opgewacht door hun dorpsgenoot en schepen in Malle, Wouter Patho (N-VA). Voor de leerlingen van het vierde en vijfde middelbaar was het bezoek de start van een projectweek rond democratie, politiek en de werking van de Europese Unie. De groep had ook een gesprek met Europees Parlementslid Mark Demesmaeker. De schoolgroep van het Maris Stella-instituut werkte na het bezoek aan het Europees Parlement nog een week lang aan een project rond democratie en burgerzin. Schepen Wouter Patho feliciteert de school, de organiserende leerkrachten en de leerlingen met dit initiatief. "We beseffen soms onvoldoende hoeveel geluk we hebben in een democratie te mogen leven. Het is goed dat Maris Stella haar 16- jarigen al enkele grondwaarden van onze democratie bijbrengt."





(VTT)