Scherpenbergmolen bestaat 175 jaar 26 mei 2018

02u44 0

De Scherpenbergmolen in Malle bestaat 175 jaar en dat wordt gevierd.





"De molen werd gebouwd door de Duitse familie Mullenbrück. Sinds 1961 is het gebouw in bezit van de gemeente. Tot op vandaag wordt het beschermde monument gebruikt door een team van vrijwillige molenaars. Als het weer het toelaat, kan je hen elke zondag aan het werk zien. Verder kunnen groepen op afspraak een rondleiding krijgen", vertelt toerismeschepen Dries Van Dyck (DBM).





Vlaamse kermis

Zondag staat er vanaf 13.30 uur een Vlaamse kermis op het programma, met ook een kookwedstrijd tussen de verschillende Malse wijken. Lokale keurslager Luc Celens zet het culinaire aspect overigens nog wat meer in de verf, want speciaal voor de gelegenheid brengt hij 'molenspek' op de markt.





Tot slot loopt er een fietszoektocht van 35 kilometer met de Scherpenbergmolen als centrale thema. (KDC)