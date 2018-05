Schapen vervangen machines voor groenonderhoud bufferbekkens 24 mei 2018

Drinkwatermaatschappij Pidpa gaat het groenbeheer rond de bufferbekkens voortaan op een duurzame manier aanpakken. In plaats van het groen machinaal te onderhouden zullen er voortaan schapen ingezet worden.





Iedereen kent Pidpa als de leverancier van het water dat uit de kraan komt, maar in 35 steden en gemeenten is het bedrijf ook beheerder van het rioolnetwerk én moet het ook het groenbeheer aan grachten en bufferbekkens voor haar rekening nemen. "We hebben 24 bufferbekkens met daarrond zo'n zes hectare grasland dat we nu laten begrazen", zegt Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. "We zien alleen maar voordelen. Het maakt minder lawaai, we verbruiken geen brandstof meer en het onderhoud van de bekkens met de hellingen gaat veel gemakkelijker."





Herder Bart van Hooydonck kan het initiatief alleen maar toejuichen. "De schapen zijn niet alleen ideaal voor de begrazing. Ze zorgen ook voor biodiversiteit want in hun dikke vacht nemen ze zaden mee." De gemeente Brecht was een van de eerste gemeenten die het deed. Toen Brecht mee instapte in het HidroRio-project van Pidpa (riolering), nam Pidpa dat van de schapen over.





"Wij zijn dus erg enthousiast dat Pidpa dit initiatief ook heeft uitgebreid naar bekkens in Rijkevorsel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Wuustwezel, Zandhoven en Hoogstraten. En langs de vele wandel- en fietspaden in onze gemeente vormen de schapen ook nog eens een toeristische troef", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V). (VTT)