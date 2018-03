Sanne Van Looy en Wouter Patho speerpunten N-VA 16 maart 2018

N-VA in Malle heeft de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ook op gang getrokken. Huidig voorzitter Sanne Van Looy (27) en schepen Wouter Patho (36) worden de speerpunten van de lijst. Sanne Van Looy uit Westmalle wordt de lijsttrekker. Ze is gemeenteraadslid, afdelingsvoorzitter en werkt in het Vlaams parlement voor Kathleen Krekels. Schepen en OCMW-voorzitter Wouter Patho maakt van bij het prille begin deel uit van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Hij is ook politiek medewerker van Europarlementslid Mark Demesmaeker en ondervoorzitter van de Europese Vrije Alliantie. (VTT)