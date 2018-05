Samenaankoop spouwmuurisolatie 16 mei 2018

Zo'n 24 Antwerpse gemeenten bieden samen een groepsaankoop aan voor dak- en spouwmuurisolatie. Die wordt georganiseerd door de intercommunale Igean. Spouwmuurisolatie is een isolerend materiaal dat de ruimte tussen de buiten- en binnenmuur opvult. Deze energie bezuinigende investering is op drie tot vijf jaar terugverdiend. De werken nemen slechts één dag in beslag en je hebt er geen bouwvergunning voor nodig. Igean organiseert nog drie informatiesessies in Brecht (22 mei), Wommelgem (24 mei) en Kontich (31 mei). (VTT)