Rosse centjes voor goede doel 01 maart 2018

02u47 0

De gemeentelijke basisschool De Horizon springt in de bres voor Broederlijk Delen. Zo zamelen de leerlingen opnieuw zoveel mogelijk 'rosse centjes' in voor het goede doel. Daarom organiseren ze vandaag aan de schoolpoort een koffiestop. Enkele leerlingen en leerkrachten zorgen die ochtend voor een heerlijk tasje koffie of thee aan de schoolpoort. Ouders geven in ruil een vrijwillige bijdrage aan Broederlijk delen. (VTT)