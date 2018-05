Rocken in kasteel de Renesse 04 mei 2018

Muzikant Jan Goossens organiseert morgen de tweede editie van Sonde gs To Art (START) na een succesvolle eerste editie in 2016. Het project bundelt rockmuziek én hedendaagse kunst in het historisch kader van Kasteel de Renesse. Twee jaar geleden liet Jan kunstwerken maken die geïnspireerd waren op de cd 'Soil' van zijn band The Many Moons.Twaalf kunstenaars lieten zich door de songs inspireren en samen maakten ze zo'n 100 werken die tentoongesteld werden in kasteel de Renesse. The Many Moons zijn, behalve Jan Goossens op gitaar en zang, ook nog Filip Sterkens aan de drums, Stijn Van Dyck op gitaar en Tex van de Looverbosch op de bas. "In mei dit jaar brengen we de cd 'Brotherhood' uit", zegt Jan Goossens. "Elf kunstenaars zijn met de nummers aan de slag gegaan. De opening van deze editie vindt plaats op vrijdag 4 mei in aanwezigheid van de kunstenaars en met een live-uitvoering van het album in de ridderzaal van het kasteel. Voor de rest van de maand worden de creaties, zowel litho's, fresco's, beeldhouwwerken, schilderijen als andere kunstvormen, geëxposeerd in tien kamers van het kasteel. (VTT)