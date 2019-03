Reus den Tieter zoekt nieuwe thuis want haar garage is verkocht Toon Verheijen

18u29 0 Malle Reus den Tieter is naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen. De dorpslegende uit Malle die in 1983 vereeuwigd werd als reus huist momenteel in een privégarage, maar die is verkocht. Dus zoekt de gemeente naar een oplossing.

Reus den Tieter is triest. Ze moet haar huisje binnenkort verlaten. De reus is gebaseerd op de dorpslegende Leontina Smits (1901-1966). De vrouw kreeg haar bijnaam omdat ze voor niets of niemand bang was en ijdel was ze ook niet meteen. Volgens de overlevering behandelde ze ook iedereen gelijk. Ze reed op haar fiets door Westmalle en haalde de ene grap na de andere uit. Ze werd een echte legende die ondertussen vereeuwigd is een beeld en een bank aan de Berckhovenstraat.

In 1983 werd den Tieter als dorpslegende vereeuwigd als reus door Lou Rombouts van het toenmalige jaarcomité nam de taak op zich om er een reusachtige pop van te maken. In 1997 werd de reus van de ondergang gered door Jean Bourry, toenmalig uitbater van Grand Café Den Tieter.

Maar nu moet de reus dus opnieuw van de ondergang gered worden. Kandidaten mogen zich altijd aanbieden bij de dienst Toerisme. bieden aan de reus moet je standplaats/garage wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het dak moet minstens 3m45 hoog zijn. De reus weegt 30 kg, kan in twee stukken opgedeeld worden en slaapt liefst liggen ofwel helemaal staand. Den Tieter houdt bovendien niet van vochtige of heel koude ruimtes.