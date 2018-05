Raadslid pleit voor uitbreiding GAS-boetes 03 mei 2018

Politieraadslid Peter Lacante (N-VA) pleit ervoor om het systeem van GAS-boetes uit te breiden. Vorig jaar werd het merendeel van de boeteZo kunnen we kort op de bal te spelen bij kleine inbreuken, zoals loslopende honden," zegt Peter Lacante. "Een alledaagse ergernis bijvoorbeeld is vuil op straat. Zwerfvuil en sluikstorten stoort iedereen." In Malle werd op 23 gekende sluikstortplaatsen gecontroleerd. Verder roep het raadslid ook op om fietsen te laten labelen. Vorig jaar werden er in Malle immers 98 fietsen als gestolen aangegeven. (VTT)