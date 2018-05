Raadslid ijvert voor huisdierenstickers 09 mei 2018

Gemeenteraadslid Sanne Van Looy (N-VA) hoopt dat het gemeentebestuur intekent op de Vlaamse huisdierensticker. Zo'n sticker kan door iedereen aan het raam gehangen worden zodat in geval van nood de brandweer meteen ziet dat er in de woning ook huisdieren aanwezig zijn. "Ik heb zelf een kat waaraan ik enorm gehecht ben en wil dan ook elk risico uitsluiten. De sticker maakt het voor de brandweer gemakkelijker om huisdieren tijdig te redden."





Volgens Van Looy kan zo'n sticker echt wel helpen. "In één op de vijf Vlaamse huishoudens loopt een hond rond en in één op vier een kat. De Gemeentemonitor geeft aan dat er in Malle 6.093 huishoudens zijn. Als we die cijfers doortrekken, wil dat zeggen dat er 1.219 gezinnen met een hond en 1.523 gezinnen met een kat in Malle zijn. Elk jaar worden dieren het slachtoffer van een woningbrand, CO2-vergiftiging of wateroverlast. Ik hoop dus dat onze gemeente instapt op het voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA)." (VTT)