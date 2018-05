Raadsleden Open Vld naar nieuwe lijst OOSTWEST 16 mei 2018

Open VLD zal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet meer opkomen met een eigen lijst. De twee huidige raadsleden Katleen Mintjens en Alain De Laet blijven wel lid van de partij, maar ze krijgen een plaats op de lijst van de nieuwe politieke beweging OOSTWEST. "Dit is een unieke kans, over partijgrenzen heen, om terug nieuwe zuurstof te krijgen in de politiek in Malle en om iets te doen bewegen", zegt huidig gemeenteraadslid Alain De Laet. "We zetten ons ten volle in voor dit nieuwe project." Kris Mintjens en Paul Van Ham zien het ook helemaal zitten. "We zijn verheugd dat Open Vld ervoor kiest om lokaal mee op te komen onder onze nieuwe politieke beweging OOSTWEST", zegt Paul Van Ham. "Het is niet de bedoeling dat er ineens tien mensen van Open Vld op onze lijst komen staan." Binnenkort zal de partij met meer namen en een programma naar buiten komen. Open Vld-voorzitter Celens laat nog weten dat OCMW-raadslid Leo Verboven Open Vld verlaat en opkomt op de CD&V-lijst. (VTT)