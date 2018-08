Progressief Malle wil dossier Hooybergh laten schorsen 30 augustus 2018

Oppositiepartij Progressief Malle stapt naar de provincie in de hoop de gemeenteraadbeslissing over de gronden Hooybergh te laten vernietigen. Het gaat om een ruimtelijk uitvoeringsplan dat landbouwgronden gelegen tussen Maris Stella en de BMW-garage omzet naar industriegrond. In het nieuwe voorstel blijft het deel tussen Maris Stella en het notariskantoor groen, al is daar de kruising van de omleidingsweg met de Antwerpsesteenweg gepland. "De meerderheidspartijen DBM en N-VA vonden dat er intussen voldoende overleg werd gepleegd achter de schermen en dat er dringend een beslissing nodig was", zegt Alex Van Loon Van Progressief Malle. "De verzamelde oppositie vond dat het vlak voor de verkiezingen niet kon om deze beslissing te nemen. Verschillende partijen denken aan andere bestemmingen voor dat gebied. Bovendien werden de wettelijk vereiste adviezen niet ingewonnen. De gronden die door dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden omgezet naar industriegrond zijn trouwens niet volledig de eigendom van de intercommunale IGEAN. Twee hectare zijn nog eigendom van twee particuliere eigenaars. Progressief Malle gaat trachten deze beslissing te laten schorsen door de gouverneur." (VTT)