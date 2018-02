Progressief Malle steunt nieuwkomers 26 februari 2018

Progressief Malle, het samengaan van groen en sp.a, ziet de komst van de nieuwe partij rond Paul Van Ham en Kris Mintjens wel zitten. Ze reiken hen nu al de hand. "Malle heeft inderdaad nood aan leiderschap met een langetermijnvisie. Dat gebrek aan visie is de oorzaak van veel van de problemen die zich nu voordoen en waar we met zijn allen de gevolgen van dragen", zegt Alex Van Loon. "Wij kunnen alleen maar beamen dat onze gemeente snakt naar vernieuwing na de vele jaren van stilstand onder burgemeester Harry Hendrickx. Wij reiken inderdaad de hand naar de nieuwkomer. Er is ook nog genoeg te doen. De ring, het vliegveld, site West, ANPR-camera's,... Allemaal onderwerpen waarin wij een andere aanpak voorstaan dan die van het huidige bestuur." (VTT)