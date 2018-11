Progressief Malle belooft 16 bomen aan te planten in ruil voor 650 kilo verkiezingsdrukwerk Toon Verheijen

20u12 0 Malle Oppositiepartij Progressief Malle belooft om binnenkort 16 bomen aan te planten in ruil voor de 650 kilo verkiezingsdrukwerk die het gebruikte tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

“Na de evaluatie van de verkiezingen, merkten we dat een politieke campagne heel wat papier gebruikt”, zegt Sascha Vermeylen van Progressief Malle. “Als nieuwe partij hebben we maar liefst 650 kilogram aan reclame verspreid. Dat is veel, heel veel en goed voor maar liefst 16 bomen. Aangezien Malle in totaal zeven partijen telt, beseffen we dat er meer dan honderd bomen zijn gesneuveld. En dan hebben we het alleen nog maar over Malle.”

Dat gegeven zette de partij aan het denken en ze willen er nu iets voor terugdoen. “We gaan in de toekomst zeker nagaan hoe we onze campagne efficiënter kunnen aanpakken”, zegt Vermeylen nog. “Maar we willen ook nu iets doen. Daarom hebben we met de partij beslist om 16 bomen aan te planten. We hebben er ook een filmpje over gemaakt dat we via de sociale media verspreiden.”