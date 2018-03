Primeur voor Politie Voorkempen: altijd speekseltest na ongeval 01 maart 2018

02u40 0 Malle De politiezone Voorkempen heeft net als andere politiezones in Vlaanderen al een tijdje de standaardprocedure ingevoerd dat elke bestuurder betrokken bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel een ademtest moet afleggen. Maar wie vanaf vandaag nog botst , zal ook een speekseltest moeten afleggen.

"Het rijden onder invloed van drugs en ook sommige legale medicatie is verboden, ongeacht de hoeveelheid", zegt Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen. "Bestuurders lijken zich meer en meer wel bewust te worden van rijden onder invloed van alcohol, maar bij drugs en medicatie staat nog niet iedereen stil. Daarvan worden de gevolgen dikswijls onderschat. Daarom willen we drugs in het verkeer bekijken én behandelen als alcohol in het verkeer. Wie als bestuurder betrokken is bij een verkeersongeval met gewonden zal vanaf vandaag niet enkel een ademtest moeten afleggen, maar dus ook een speekseltest." De lokale politie Voorkempen is de eerste politiezone in de provincie die dit principe hanteert en dus een speekseltest zal afnemen bij elk verkeersongeval met gewonden. (VTT)