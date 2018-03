Praatgroep voor chronisch zieken schot in de roos 29 maart 2018

02u27 1 Malle De praatgroep voor mensen met een chronische ziekte die eind vorig jaar werd opgericht, is een schot in de roos. Tweewekelijks komt een tiental mensen samen om te praten en te lachen.

Mensen na een hartinfarct, met diabetes of CVS: iedereen is welkom. Zelfs mensen die samenleven met mensen met een chronische ziekte mogen mee komen praten, lachen of huilen. Initiatiefneemster Hilde Van Looveren geniet van het succes. Zelf heeft ze enkele hartinfarcten achter de rug. "We zijn intussen erkend als vereniging en zijn de gemeente dankbaar dat we gratis gebruik mogen maken van een zaaltje in het CC in Westmalle", vertelt Hilde.





De deelnemers hebben allemaal hun eigen verhaal. "Hier kan je op begrip rekenen en wordt er geluisterd. Thuis is dat veel minder het geval", zegt een van de deelneemsters.





Verder groeien

De vereniging wil dit jaar verder groeien. "Zo gaan we met een standje op de jaarmarkt van Westmalle staan en organiseren een groot evenement op Drieboomkensberg op 6 mei, waar we tussen 13 en 15 uur een ijskar laten komen", zegt Dirk Van Gielen, die nog altijd een pijnlijke zenuwaandoening heeft maar wel genezen is van diabetes. "Daarnaast gaan we ook op de braderij een standje zetten." (VTT)