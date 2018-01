Politiezones beleven rustig Nieuwjaar 02u45 0 Malle De politiezones in de noordrand van Antwerpen hebben in het algemeen een rustig nieuwjaarsweekend achter de rug. Het aatal inbraakmeldingen en vuurwerkoverlast bleven beperkt. Alcoholcontroles waren er nauwelijks.

De politiezone Noord (Stabroek en Kapellen) heeft tijdens oudejaarsnacht en nieuwjaarsdag geen enkele melding van een inbraak gehad. "Bij alcoholcontroles in de nacht van maandag op dinsdag werd één dronken bestuurder betrapt die wel meteen zijn rijbewijs mocht inleveren voor vijftien dagen. Voor vuurwerk werd er geen enkele GAS-boete opgelegd. Voor oudjaar waren er wel enkele overtreders die betrapt konden worden", vertelt woordvoerster Leen Deelen.





BOB-actie

De politiezone Voorkempen (Schilde, Brecht, Malle en Zoersel) schreef ook geen vuurwerkboetes uit. Alcoholcontroles waren er wel. "We hebben geen afzonderlijke, grootschalige BOB-actie opgezet, maar in het kader van de wintercampagne van BOB hebben onze ploegen wel kleinere controles uitgevoerd", zegt woordvoerster Eveyln Tiebos. "Elke interventieploeg voert - indien de drukte dat toelaat - gedurende één uur alcoholcontroles uit. Op nieuwjaarsdag resulteerde dat in vier kleinere controles waarbij in totaal 98 voertuigen gecontroleerd werden. Eén chauffeur blies positief." Tijdens oudejaarsnacht, ten slotte, werd er vier keer ingebroken: één keer in Malle en drie keer in Schilde. Ook was er die nacht één inbraakpoging in Brecht. In Brasschaat werden er geen vuurwerkboetes uitgeschreven en waren er ook geen inbraken. Alcoholcontroles waren er wel op 31 december en 1 januari, maar uiteindelijk werden maar twee rijbewijzen ingetrokken. In de politiezone Grens (Essen, Kalmthout en Wuustwezel) waren er ook controles in het verkeer in de nacht van 31 december op 1 januari met in totaal 18 bestuurders die gecontroleerd werden. Daarvan bliezen er twee positief. De politie stelde ook één pv op voor vuurwerk in de Rooiendamlaan in Essen. Ten slotte waren er ook nog twee woninginbraken, een diefstal in een bedrijfsgebouw en twee diefstallen uit voertuigen. De politie van Schoten stelde geen cijfers ter beschikking. (VTT)