Politiek spel blokkeert dossier al 27 jaar lang SCHEPEN HOUDT STEMMING OVER LANDBOUWGEBIED HOOYBERGH TEGEN TOON VERHEIJEN

28 februari 2018

02u44 0 Malle Na bijna 30 jaar had de meerderheid in Malle een belangrijke stap willen zetten in de ontwikkeling van de gronden 'Hooybergh' van landbouw- naar industriegebied. Maar dat draaide maandagavond anders uit. Schepen zonder bevoegdheden Paul Van Ham (ex-N-VA) gooide de knuppel in het hoenderhok over de stemming, want er bestaan twijfels of een andere schepen wel mag meestemmen. Gevolg: geen goedkeuring en punt afgevoerd want geen meerderheid meer.

Het is in 1991 dat voor de eerste keer de omvorming van de gronden 'Hooybergh' van landbouwgebied naar industriegrond op de agenda stond. Pas eind 2016 leek het dossier dan echt in een stroomversnelling te komen. Er komen vanuit verschillende instanties positieve adviezen, maar de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro) is negatief. Er wordt niet aangetoond of de ontwikkeling echt nodig is. Toch zet het huidige bestuur van DBM-N-VA door. Het maakt zelfs een voorlopige vaststelling van het RUP om daarna zo snel mogelijk een openbaar onderzoek te kunnen starten. "Malle is aangeduid als economisch knooppunt. We hebben de plicht dit te ontwikkelen. Dit sleept al veel te lang aan. Er zijn zelfs al bedrijven vertrokken. En als dit nu niet lukt, dan dreigen we ook Ecover te verliezen als grote speler."





Belangenvermenging

Toen nam Paul Van Ham (ex-N-VA), schepen zonder bevoegdheden, het woord. Hij nam een tweetal jaar geleden ontslag als schepen omdat hij zijn collega's van de meerderheid niet wilde volgen. Volgens hem is er corruptie in het spel. "Enkele documenten gingen op dubieuze wijze verloren, en als je bovendien na 27 jaar nog geen akkoord hebt, dan ontbreekt het aan visie", aldus Van Ham. "Er is in Malle misschien wel nood aan uitbreiding, maar er liggen nog genoeg beschikbare gronden."





Waarop Van Ham ook nog eens persoonlijk uithaalt naar Wouter Patho van N-VA ,die de bevoegdheden van Van Ham overnam. Beiden discussieerden nog over een brief die ooit opgesteld is waarbij Van Ham door de partij van de burgemeester, DBM, verplicht werd om geen uitlatingen meer te doen over het dossier. Indien dat wel zou gebeuren, zou DBM de coalitie opblazen. Waarop Van Ham zijn betoog besluit met nog een knuppel in het hoenderhok te gooien. "Ik hoop dat iedereen in deze raad ook zijn hand in eigen boezem steekt en eerlijk toegeeft of hij eigenlijk wel mag meestemmen in dit punt."





Waarop burgemeester Harry Hendrickx terugbijt: "Dit dossier lang aanslepen? Ja, door de obstructie van Paul Van Ham!"





Stemming geschorst

Van Ham doelt met zijn uithaal op schepen Jules Mintjens. Zijn zoon is getrouwd met de dochter van de eigenaar van de gronden 'Hooybergh'. Dat zou kunnen ruiken naar belangenvermening. En daar sprong de oppositie met Wim Jordens (CD&V), Alex Van Loon (sp.a/Groen), Pieter Van Boxtel (Vlaams Belang) en Alain De Laet (Open Vld) maar al te graag op. "Al willen wij vooral zeggen: wat een zielige schertsvertoning was dat in het college", aldus Jordens (CD&V). "De situatie is ook veranderd. Er zijn nu ontwikkelingen in andere gronden en bovendien zijn er ook nog aanpassingen geweest aan deze plannen, want nu is ook de nieuwe Ringweg ingetekend aan de rand van de industriezone. Maar er is inderdaad de situatie van schepen Mintjens. Volgens ons kan hij niet mee stemmen."





Waarop de meerderheid zich in het nauw gedreven voelde. Want als schepen Mintjens niet zou mogen meestemmen, zou de stemming sowieso geëindigd zijn in 12 tegen 12, want Van Ham schaart zich aan de zijde van de oppositie in dit dossier. En dan is het terug naar af. Waarop burgemeester Hendrickx om de schorsing vroeg om uiteindelijk te oordelen: "We stellen het uit. We gaan ons bevragen of schepen Mintjens mag meestemmen. Een van de volgende raden komt dit punt terug."





Vast staat wel: als Mintjens met het oog op eventuele belangenvermenging niet mag meestemmen, dan lijkt dit dossier ook in 2018 zijn doorbraak nog niet te kennen.