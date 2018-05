Politiek debat in De Notelaar 24 mei 2018

02u48 0

De adviesraden senioren en personen met een handicap organiseren op vrijdag 25 mei een politiek debat in De Notelaar in Oostmalle. Alle politieke partijen van Malle tekenen present en stellen die avond hun belangrijkste punten voor. Onder meer de themas's vergrijzing, wonen en zorg, mobiliteit en veiligheid worden aangekaart. De avond start om 19.30 uur. De toegang is gratis. (VTT)