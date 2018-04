Politie zoekt vrijwillige adviseurs diefstalpreventie 11 april 2018

De politiezone Voorkempen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de inwoners van Brecht, Malle, Schilde en Zoersel in te lichten over een betere beveiliging van hun woning. "De vrijwilligers volgen eerst de opleiding 'diefstalpreventief adviseur'", zegt Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen. "Daarna kunnen ze dan bij geïnteresseerde inwoners langsgaan en de zwakke en inbraakgevoelige punten van de woning aan het licht brengen. Door het inbrakenprobleem reeds preventief te benaderen, wil de zone de strijd tegen inbraken verscherpen. Voorkomen is beter dan genezen." Momenteel heeft de zone al drie diefstalpreventieadviseurs, maar binnenkort zullen dus ook opgeleide vrijwilligers worden ingezet om nog meer adviezen te kunnen verlenen.





Geïnteresseerden zijn op maandag 23 april om 19 uur welkom in het centraal onthaalpunt aan de Vaartdijk 15 in Brecht. Inschrijven kan via pz.voorkempen.hrm@ police.belgium.eu. (VTT)