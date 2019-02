Politie organiseert infosessies rond cybercriminaliteit Toon Verheijen

25 februari 2019

11u33 0 Malle De politiezone Voorkempen start binnenkort met een reeks infosessies rond cybercriminaliteit. De eerste is gepland in Malle op 19 maart.

Cybercriminaliteit duikt zowat alle dagen op in het nieuws zoals onlangs met 2dehands.be of valse sms-berichten van bpost. “Daarom ook dat we er preventief willen op inspelen vanuit onze politiezone”, zegt woordvoerster Evelyn Tiebos. “We willen mensen bewust maken van de veelvoorkomende werkwijzen van online oplichtingsmethodes. Verdachte e-mails of fraude op het internet herkennen is niet altijd gemakkelijk. Cybercriminelen gaan bovendien steeds slinkser te werk, waardoor valse berichten alsmaar moeilijker te onderscheiden zijn van echte.

De eerste sessie vindt plaats op 19 maart om 14 uur in de Notelaar in Oostmalle. In de gemeenten Brecht, Zoersel en Schilden zullen er nog sessies volgen. Tijdens de sessies komen er praktische voorbeelden en technieken aan bod om online oplichting sneller te leren herkennen en worden specifieke middelen aangereikt om hier geschikt op te reageren. Inschrijven voor de sessie van 19 maart moet voor 10 maart via evelyn.tiebos@police.belgium.eu.