Politie en gemeente organiseren

fluoactie voor 5.700 leerlingen in Malle Toon Verheijen

06 november 2018

12u36 0 Malle Tijdens de zogenaamde ‘donkere’ maanden vraagt het gemeentebestuur samen met de politiezone Voorkempen weer extra aandacht voor de zichtbaarheid van de 5.700 kinderen die dagelijks te voet of met de fiets naar school komen.

Met de fluoactie worden alle leerlingen aangemoedigd om reflecterende kledij te dragen in het verkeer. “De fluoactie loopt vanaf de herfstvakantie tot de paasvakantie in alle scholen in Malle”, vertelt Veronique Geens van de dienst mobiliteit. “In die periode organiseert elke school een eigen activiteit rond fluo om zo de leerlingen echt te betrekken bij de actie en hen te stimuleren om zichtbaar de baan op te gaan.”

De politiezone Voorkempen zorgt opnieuw voor de nodige fluogele hesjes voor alle scholen. Die worden gefinancierd met geld uit het verkeersveiligheidsfonds van de politiezone. Leerlingen die in fluo naar school komen, maken net als de voorbije jaren kans op een beloning. Voor de leerlingen van het secundair onderwijs houdt de politie regelmatig controleacties. Wie voor of na school ‘gespot’ wordt in fluo, maakt kans op een mooie prijs. In de basisscholen organiseren de leerkrachten gelijkaardige acties om leerlingen in fluo te belonen.

Ook de affiche ‘Wij zijn graag gezien’ zal de volgende maanden weer massaal opduiken in het straatbeeld. “We hebben voor twee verschillende affiches gekozen, aangepast aan de leeftijdsgroepen. En uiteraard roepen we ook de automobilisten op om tijdens de donkere maanden extra voorzichtig te zijn”, besluit Veronique Geens.