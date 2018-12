Politie en gemachtigde opzichters zorgen voor veiligheid van zingende kindjes in Malle Toon Verheijen

21 december 2018

11u28 0 Malle De kinderen in Malle maken zich al klaar voor het zingen op 31 december en ze krijgen daar dit jaar hulp bij van de politie en van gemachtigde opzichters. Die gaat hen veilig laten oversteken.

Elk jaar trekken honderden kinderen tussen 9 en 12 uur de straat op warm ingeduffeld van deur tot deur gaan om nieuwjaarkezoete te zingen. De buit is doorgaans de moeite waard om de kou te trotseren: een jaarvoorraad snoep of een flinke zakcent.

Om de veiligheid van de zangertjes te garanderen, staan de gemachtigde verkeersopzichters ook dit jaar weer trouw op post van 9 tot 12 uur. De Politiezone Voorkempen zal ook zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld en helpen waar nodig. Veilig oversteken kan in Oostmalle op de Lierselei ter hoogte van de Kloosterstraat, op de Hoogstraatsebaan ter hoogte van de Smekenstraat en op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Onze Lieve Vrouwstraat. In Westmalle zijn er veilige oversteken op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Kasteellaan, op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het gemeentehuis en op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Berckhovenstraat.

Wie een liedje komt zingen aan het gemeentehuis in Westmalle of de Notelaar in Oostmalle, mag zich verwachten aan een presentje.