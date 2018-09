Park Torenhof zwaait poorten open 03 september 2018

02u35 0

De gemeente Malle is sinds gisteren een gloednieuw aangelegd park rijker. Aan de Hallebaan in deeldorp Westmalle werd het Torenhof door burgemeester Harry Hendrickx en sportschepen Elisabeth Joris officieel opengesteld voor het grote publiek. De gemeente kocht het domein eind 2013 voor 58 000 euro over van de stad Antwerpen. Recent investeerde Malle in de uitbouw van het park.





Voortaan kunnen sportievelingen er zich uitleven op een vierhonderd meter lange looppiste en op een zogenaamd 'Street Workout' toestel. Aan dat toestel kan je oefeningen uitvoeren om onder andere de buik- en armspieren te oefenen. Voor de kinderen is er een speeltuin voorzien.





Het Torenhof is toegankelijk via de Hallebaan en de Antwerpsesteenweg. (KDC)