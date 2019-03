Pallettenfabrikant schrapt 107 van 137 banen Toon Verheijen

19 maart 2019

20u13 1 Malle Pallettenfabrikant Pasec uit Malle schrapt maar liefst 107 van de 137 banen. Het bedrijf neemt die beslissing naar eigen zeggen omdat het te fel lijdt onder de hevige concurrentie die er heerst in de markt. De productie van de standaardpalletten wordt volledig stopgezet.

Het bedrijf Pasec aan de Industrieweg in Malle werd in 1956 opgericht en is een onderdeel van de Faber Halbertsma Group. Er werken momenteel zo’n 137 personeelsleden, maar dinsdag maakte de directie bekend dat aantal fors in te krimpen naar nog een personeelsbestand van zo’n dertig personeelsleden. “We hebben onze financiële cijfers bekeken en we kunnen niet anders dan een reorganisatie doorvoeren”, zegt managing director Chris Martens. “Onze verkoop was zeker niet slecht, maar onze kosten zijn wel hoog. We kunnen niet anders dan deze drastische beslissing nemen. De aanhoudende druk op de winstmarges als gevolg van de toenemende concurrentie is te groot. Die maken het voor het bedrijf steeds moeilijker om te overleven in een uiterst competitieve markt.”

Drie miljoen

Pasec produceert jaarlijks zo’n drie miljoen palletten, kratten en dozen en dan vooral voor de industrie, farmacie, distributie- en transportsector. “Ondanks de inzet van al onze medewerkers en het opstarten van verschillende verbetertrajecten blijven de cijfers voor de productie van standaardpalletten in onze vestiging in Malle verlieslatend”, zegt Chris Martens. “Daarom kunnen we niet anders dan overgaan tot de afslanking van de productie van de standaardpalletten.” Het personeel werd dinsdagnamiddag op de hoogte gebracht. Ze waren enorm aangeslagen. “Elke afdeling is getroffen. Er zullen zowel arbeiders als bedienden moeten vertrekken. Het blijft een moeilijke beslissing. Wij beschikken over zeer competente en ervaren medewerkers. We zullen er als bedrijf dan ook alles aan doen om hen maximaal te begeleiden. We willen niets anders dan dat ze snel een andere job vinden.”

Samenwerken

Het bedrijf wil samenwerken met verschillende partners om de personeelsleden die moeten vertrekken weer aan een baan te helpen. “We willen de sociale gevolgen van deze afslankoperatie absoluut tot een minimum beperken. Daartoe zal worden samengewerkt met Woodwize, het opleidingscentrum voor de houtsector, de VDAB en andere partners.” Dochterbedrijf Packaging Partners, ook uit Malle, valt buiten de voorgenomen afslanking. Zij zijn gespecialiseerd in het zeewaardig verpakken van industriële goederen.

Bij de vakbonden was dinsdagnamiddag en -avond niemand bereikbaar.