Oude rijkswachtkazerne onder de hamer 31 januari 2018

02u35 0 Malle De politiezone Voorkempen gaat de voormalige rijkswachtkazerne aan de Antwerpsesteenweg in Malle verkopen. Het pand zal verkocht worden op een openbare verkoop midden volgende maand.

"Onze diensten werden vorig jaar gecentraliseerd in ons nieuw gebouw in Brecht", vertelt Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen. "De dienst logistiek was de enige dienst die er nog gehuisvest waren en die verhuisde al in februari 2017. Sindsdien werd het gebouw enkel nog gebruikt voor opslag van materiaal."





Maandag 19 februari

Het gebouw bestaat uit woongelegenheden en kantoorruimte met een totale oppervlakte van 2.860 vierkanter meter. Elk woongedeelte omvat een keuken, een living, een badkamer, drie kamers, een kelder en een zolder. Daarnaast bestaat het eigendom uit een administratief gedeelte, een bijgebouw met cellen en acht garages.





De openbare verkoop vindt plaats op maandag 19 februari om 17 uur in Café Trappisten. Geïnteresseerden kunnen het pand tot dan nog elke zaterdag bezichtigen tussen 10 en 12 uur.





Eén uur voor de zitdag is de allerlaatste kans om een kijkje te gaan nemen in het pand.





Op woensdag 7 maart vindt de toewijzing plaats om 17 uur. (VTT)