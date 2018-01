Op vakantie in... vluchtelingenkamp PIETER EN ANNEBEAU (16) VAN STELLA MARIS GAAN OP INLEEFREIS TOON VERHEIJEN

26 januari 2018

03u02 0 Malle Twee zestienjarige scholieren, Pieter Wilms uit Brecht en Annebeau Hofkens uit Beerse, trekken tijdens de krokusvakantie samen met een groep van twaalf andere leerlingen uit Vlaanderen op inleefreis naar vluchtelingkampen in Italië, Slovenië, Kroatië en Servië.

"We weten dat we aangrijpende dingen zullen zien, maar we willen ons een





beeld kunnen vormen."





De Inleefreis waaraan Pieter en Annebeau deelnemen is een initiatief van de Bond Zonder Naam en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. In totaal zeven leerkrachten en veertien scholieren nemen deel aan de reis.





Echt knap

"We hebben het beiden los van elkaar gezien op Facebook en schreven ons ook in zonder dat we het van elkaar wisten", vertellen Pieter en Annebeau. "We zijn beiden nogal geïnteresseerd in de actualiteit. Je hoort tegenwoordig zoveel over asielzoekers, het asielbeleid en alle problemen errond. Dit is voor ons een kans om eens echt aan de lijve te ondervinden wat het betekent om in de vluchtelingenkampen te verblijven."





Op school krijgen de twee door hun intiatief veel lof. "Normaal schrijf je je al school in voor zijn project, maar uiteindelijk zijn het Pieter en Annebeau geweest die ons op de hoogte gebracht hebben", vertelt leerkacht Dries Raeymaekers. "Het is knap dat ze op die leeftijd dit willen doen." Pieter en Annebeau zijn onlangs al eens naar een kamp in Duinkerke geweest. "Daar hebben we mee gekookt en voedsel uitgedeeld", vertellen de twee. "Er zaten vooral Afghanen en Irakezen. Ieder wel met zijn eigen verhaal. We beseffen ook dat de rondreis die we gaan maken, heel confronterend zal zijn. Daar zijn we ons echt wel van bewust."





Enthousiast

De route van de inleefreis gaat langs Zagreb, Belgrado, Šid, Subotica, Ljubliana en Ventimiglia. Ze vertrekken 9 februari en komen 18 februari terug. Daarna is het de bedoeling. "Het doet ons ook wel een beetje denken aan Terug naar Eigen Land van Martin Heylen", lachen de twee tieners. "We gaan wel niet in tenten slapen omdat de organisatie wel nog wil waken over onze veiligheid. Vooral in Servië wordt het momenteel terug een beetje woelig. Wat onze ouders van ons idee vinden? Eigenlijk waren ze enorm enthousiast. We zijn thuis ook veel bezig over de actualiteit." De twee tieners kregen gisteren op school bezoek van enkele schepenen uit Beerse en Brecht en van burgemeester Harry Hendrickx uit Malle. " Het is knap van die jonge mensen dat ze zich op hun jonge leeftijd echt willen gaan inleven in het leven van de vluchtelingen", zegt Harry Hendrickx. "Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat jullie dingen meemaken die jullie aangrijpen." De twee kregen ook nog enkele presentjes zoals een deken en een T-shirt, uiteraard met het opschrift van de gemeente Malle.