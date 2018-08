Oostmalse Gordel toe aan 27ste editie 23 augustus 2018

Op zondag 26 augustus halen de Oostmallenaren hun stalen ros weer van stal voor een nieuwe editie van de Oostmalse Gordel, een organisatie van Den Grooten Buurt.





Voor de 27ste keer op rij zwaaien de gebuurtes in Oostmalle in hun deuren wagenwijd open voor de talrijke bezoekers. Deelnemen kan je te voet, te paard of met de fiets. Deelname kost 5 euro per volwassene en 3 euro voor kinderen tot en met 14 jaar. Bij inschrijving ontvangt elke deelnemer het Gordelspelplan met daarop het parcours en de vragen van het gordelspel. De deelnemers maken kans op een leuke prijs. Onderweg zorgt het huisorkest in elke buurt voor een streepje muziek. Dit jaar is er ook een instagramwedstrijd. Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom in de tent voor een afsluitend feest met kinderdisco, een springkasteel vanaf 19 uur ook Bal Populaire. (VTT)