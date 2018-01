Ook meer nummerplaatlezers in andere zones 03u00 0 Malle Niet alleen de politiezone Grens, maar ook andere politiezones in onze regio zijn overtuigd van het nut van ANPR-camera's in de strijd tegen hardrijders. Er komen nummerplaatlezers bij.

SCHOTEN. De politiezone Schoten heeft enkele dagen geleden de vierde ANPR-camera in gebruik genomen op de Brechtsebaan. Er staan er al op de Horstebaan, de Calesberghdreef en de Hoogmolendijk. De camera's op de Botermelkbaan (die geplaatst worden door de zone Voorkempen) en de Toekomstlaan zitten nog in de pijplijn. De camera's aan de Winkelstapstraat, Eethuisstraat en Deuzeldlaan worden ook nog dit jaar geplaatst. Daarnaast zijn er nog nummerplaatlezers op komst in 2019 of later in de Braamsstraat, Villerslei, Schijnparklaan, Victor Frislei en Metropoolstraat (na de werken).





KAPELLEN/STABROEK: De politiezone Noord heeft één combi uitgerust met ANPR. De zone wil later instappen in een gecoördineerd netwerk met de buurzones.





BRASSCHAAT: De politiezone Brasschaat heeft al sinds 2013 ANPR-camera's in gebruik. Recent nog kwamen er twee bij op de Hoogboomsteenweg en de Kapellensteenweg. Op de Essensteenweg en de Sint-Jobsesteenweg is er trajectcontrole. Er zijn in totaal elf camera's operationeel. Dit jaar komt er in samenwerking met de zone Voorkempen een bij op de Brechtsebaan richting Overbroek.





BRECHT/MALLE/ZOERSEL/ SCHILDE: De politiezone Voorkempen telt vier sites met trajectcontrole op de Schotensteenweg, Abdijlaan en de Kloosterstraat in Brecht en op de Houtlaan in Schilde. Daarnaast zijn er ook nog gewone ANPR-camera's aan onder meer het op- en afrittencomplex in Brecht en Sint-Job, op de Rodendijk in Zoersel en op nog een aantal andere plaatsen. Zeven nieuwe locaties zijn in opmaak. (VTT)