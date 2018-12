OCMW-raad ‘viert’ laatste bijeenkomst In heel Vlaanderen smelten gemeentebesturen en OCMW’s samen Toon Verheijen

06 december 2018

14u11 0 Malle De gemeente en het OCMW van Malle hebben met een sofagesprek tijdens een receptie voor de allerlaatste OCMW-raad afscheid genomen van die raad. Vanaf 2019 smelten alle OCMW’s in Vlaanderen samen met de gemeentebesturen.

Het idee om de gemeente- en OCMW-besturen samen te voegen, komt van van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De bedoeling is vooral efficiënter te gaan werken en de dienstverlening te verbeteren. Die integratie moet een feit zijn bij het in werking treden van de nieuwe coalitie.

In Malle werd de samenvoegoperatie al langer ingezet. “Wij werken al jaren nauw samen met andere gemeentelijke diensten”, zegt OCMW-voorzitter Wouter Patho (N-VA). “Zo ontwikkelden we de vrijetijdspas, een samenwerking tussen onder andere het sociaal huis en de diensten cultuur, jeugd en sport. Dankzij die pas kunnen Mallenaars die het financieel moeilijk hebben, genieten van een voordeeltarief. Ook bij andere projecten consulteren de verschillende diensten elkaar, dus in wezen verandert er weinig.”