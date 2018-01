Nu al dubbel zoveel inbraken als in heel januari 2017 23 januari 2018

02u35 0 Malle Het aantal woninginbraken in de politiezone Voorkempen is de laatste weken fors gestegen. Vooral in de gemeente Brecht is er een opvallende stijging. De teller voor de hele zone staat voor de maand januari (tot de 18de) op 48 feiten terwijl dat er vorig jaar amper 25 waren.

Het viel de laatste weken van 2017 al op dat er in de politiezone Voorkempen een opvallende stijging was van het aantal inbraken. De politie maakte daarom eind vorige week al eens de balans op voor de maand januari tot dan toe. De tendens werd opnieuw bevestigd. "Tot 18 januari telden we in heel de zone 48 inbraken of pogingen daartoe", vertelt Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen. "In 2017 waren er dat er maar 25."





De stijging is vooral opmerkelijk in Brecht. "Daar werden in januari 28 feiten gemeld terwijl er dat in dezelfde periode in 2017 maar vijf waren. We zijn ons wel degelijk bewust van de ernst van de feiten en we doen er ook alles aan om inbrekers te kunnen vatten."





De stijging in de politiezone was overigens eind vorig jaar al te merken. Op 28 november (de laatst beschikbare cijfers voor 2017) stond de teller voor Brecht op 129 feiten ten opzichte van 119 voor dezelfde periode van 2016. In Schilde waren er 124 feiten ten opzichte van 93 in 2016. "We houden in de winterperiode alvast meer inbraakpreventieacties, zowel met herkenbare als met anonieme politievoertuigen. De specifieke locaties en tijdstippen van deze acties worden gekozen aan de hand van de meest recente inbraakcijfers en in overleg met ons rechercheteam. Onze interventieploegen patrouilleren daarnaast voortdurend in de hele zone", klinkt het bij de politie. De politie benadrukt ook het belang van burgers. "We willen een warme oproep doen om alle verdachte zaken onmiddellijk telefonisch te melden via het noodnummer 101. Op die manier kunnen onze teams direct ingrijpen en vergroot de pakkans aanzienlijk. Probeer ook een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te maken van de verdachte persoon of het voertuig." (VTT)