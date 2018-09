Nooit zoveel kandidaten voor Vlaams Belang 07 september 2018

Vlaams Belang trekt op 14 oktober met een onvolledige lijst naar de kiezer. Naast lijsttrekker Wim Vervloet staan er nog vijftien Mallenaren op de lijst.





"Onze partij heeft de voorbije maanden een metamorfose ondergaan", zegt voorzitter en lijsttrekker Wim Verloet, doelend op het vertrek van gemeenteraadslid Pieter Van Boxel.





"We zijn met zestien en zoveel kandidaten hebben we nooit gehad in ons dertigjarig bestaan in Malle."





Jordy Verryckt (20) is de jongste kandidaat en Paul Wuyts (72) is dan weer de oudste. Zij duwt de lijst. De andere namen zijn Ellen Lauwen, Tom Lauryssen, Frieda Seeuws, Ronny Meys, Leo Vervloet, Silke voet, Jasper Van den Bogaert, Barunka Jordan, Peter Goos, Chloë Verbist, Lydia De Prins, Ingrid Robben, Frank Lauwen. (VTT)