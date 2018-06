Nog geen idee waarnaartoe tijdens WK? Op deze locaties brandt de voetballamp 09 juni 2018

02u49 0 Malle Hieronder volgt een lijst met een groot aantal plaatsen waar de Rode Duivelse te zien zullen zijn op een groot scherm. Mogelijk zijn er ook plaatsen die nog niet zijn opgenomen in deze lijst.

Kapellen: groot scherm op het Dorpsplein. Ook de finale - eventueel zonder Rode Duivels - wordt er uitgezonden.





Ekeren: groot scherm op het Kristus Koningsplein. Ook voor de halve finale en finale.





Schilde: groot scherm aan Werf 44 aan de Schoolstraat. Initiatief van uitbater van de brasserie. Ook de openingsmatch wordt uitgezonden.





Schoten: verbod op uitzendingen op openbaar domein.





Kalmthout: naast Kalmthout Goes Russia op het Marktplein is er ook zaal 't Centrum in Heide, café De Zoeten Inval en De Zwarte Hond en Nieuwmoer on Stage op 23 juni.





Essen: het Heuvelplein heeft een groot scherm van essen Events. Daarnaast ook grote schermen in zaal Rex (2), café Heuvelzicht, café Hoek-City, 't Gildenhuys, de Gaffel.





Wuustwezel: groot WK-dorp op het Rooiplein. Daarnaast ook al zeker in café De Kievit (Loenhout), Onder den Tore (Loenhout), De Staminee, De Bijl en Far West.





Brasschaat: kasteel NieuWithof, jeugdhuis HobNob, Roode Leeuw, Bluebowling.





Brecht: voetbalgebeuren in kantine KFC Sint-Lenaarts, De Schandpaal en de tent van de Schandpaal in de Schoolstraat. Daarnaast is de zomerbar van Sint-Job-in-'t-Goor de place to be.





Malle: café Xtra in Oostmalle en café 't Vermoeden in Westmalle.





(VTT/KDC/FSE)





