Nog 14 sociale woningen beschikbaar in Smekensstraat 01 maart 2018

De sociale bouw- en kredietmaatschappij Arro bouwde recent 39 betaalbare woningen in de Smekenstraat in Oostmalle. Daarvan zijn er al 25 toegewezen, maar veertien andere wachten nog altijd op een nieuwe eigenaar. "In de tweede helft van maart wordt een nieuwe bezoekdag door Arro georganiseerd", zegt schepen Wouter Patho (N-VA). "Geïnteresseerden die zijn ingeschreven bij de Arro kunnen daarna hun voorkeur kenbaar maken en overgaan tot de aankoop van hun woning." Momenteel zijn de infrastructuurwerken op het domein in een eindfase. Tegen het einde van volgende maand zouden deze afgerond moeten zijn. Pas dan, en nadat het dossier van de kandidaat- kopers volledig in orde is, kunnen de nieuwe eigenaars de verdere inrichting van de hun woning organiseren. Elke woning beschikt over een eigen garage. De prijzen variëren van 120.000 euro voor een appartement tot 190.000 euro voor een woning half openbebouwing. De woningen worden afgewerkt opgeleverd met uitzondering van de keuken en de vloeren. Andere afwerking is voor de kopers. (VTT)