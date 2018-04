Nieuwe culinaire fietstochten 24 april 2018

02u46 0

Het intergemeentelijke toeristische samenwerkingsverband Land van Playsantiën pakt uit met drie nieuwe culinaire fietstochten. De formule is ondertussen bekend: tijdens een uitgestippelde fietstocht stoppen de deelnemers onderweg in vier verschillende horecazaken waar telkens een hapje wordt gegeten. De kostprijs bedraagt 35 euro (dranken niet inbegrepen).





Er zijn nieuwe tochten uitgetekend in groot Zandhoven (35 kilometer, vertrek in Het Koffieboontje), Malle/Zoersel/Oelegem (43 kilometer, vertrek in Taeymans Espressobar) en Lille (52 kilometer, vertrek in B&B Stillant). Deelnemen kan tot en met 30 september. Reserveren is om praktische redenen wel verplicht via info@landvanplaysantien.be. Na de reservatie ontvang je een routeboekje en vouchers die je bij de deelnemende horecazaken kan inruilen voor een gerecht.