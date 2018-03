Nieuwe concessie voor De Renesse tot 2045 29 maart 2018

De gemeente Malle heeft een nieuwe concessieovereenkomst gesloten met vzw Domein de Renesse voor het beheer van het domein de Renesse in Oostmalle.

In 1983 kocht de gemeente Malle het kasteel en omliggende gronden aan, goed voor 27 hectare. In 1985 werd een concessieovereenkomst afgesloten met de vzw, waarbij de gemeente hen het algemene beheer toevertrouwde voor 34 jaar.





De overeenkomst gaat over een gebied van ongeveer 20 hectare. Daarin zitten het kasteel, het koetshuis en de rentmeesterswoning. De overige 7 hectare wordt gebruikt door KVC Oostmalle Sport.





In handen van vzw

De termijn van de concessieovereenkomst tussen de gemeente en vzw Domein de Renesse is nu bijna verstreken dus moest die dringend vernieuwd worden.





"De afgelopen jaren werd het beheer van het kasteeldomein uitstekend opgenomen door de vzw en haar vrijwilligers. Het gemeentebestuur heeft een goede verstandhouding met de vzw.





Goede samenwerking

Terwijl de dagelijkse werking volledig in handen is van de vzw, wordt er voor restauratiedossiers of grotere onderhoudswerken overlegd en samengewerkt met de gemeentelijke diensten. Het bestuur is dan ook tevreden over deze samenwerking", besluit schepen Dries Van Dyck. De nieuwe concessie loopt tot 2045. (VTT)