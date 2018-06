Nieuwe bestelwagen voor Huize Walden 29 juni 2018

Huize Walden krijgt een nieuwe bus waarin tegelijkertijd vijf personen in een rolstoel vervoerd kunnen worden en die voorzien is van alle moderne (veiligheids)snufjes. "We krijgen de nieuwe bestelwagen dankzij vijf rotaryclubs uit Antwerpen (Antwerpen-Amerloo, -Oost, -Voorkempen, Rc Hoogstraten-Kempen, Rc Westmalle-Kempenland). We zijn hen enorm dankbaar. De bus heeft airco, er is veel ruimte, de ramen zijn geblindeerd. Onze chauffeurs zullen nog een kleine opleiding krijgen en dan kunnen we er vlot mee de baan op." (VTT)