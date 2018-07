Nieuw uitvoeringsplan voor stortsite Oostmalsebaan 23 juli 2018

02u23 0

De gemeente en intercommunale Igean hebben samen een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor de Igean-site aan de Oostmalsebaan. De site rond de oude kleiontgunningsputten begon als stortplaats, maar is ondertussen een grote site geworden voor afvalverwerking, waarbij vergisting, productie van groene stroom, compostering, waterzuivering, overslag van afvalstoffen en een recyclagepark de hoofdactiviteiten vormen. Het probleem is echter dat het terrein ingekleurd staat met nabestemming bosgebied. Aangezien de milieuvergunning afloopt, moet er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld worden om de afvalsite verder te kunnen exploiteren.





Volgens de huidige bestemmingsvoorschriften van de IGEAN-site is 271.003 vierkante meter voorzien voor stortgebieden en milieubelastende industrieën. Voor groen- en natuurgebieden is 58.543 vierkante meter voorzien. In het nieuwe plan zou dat 114.000 vierkante meter stortgebied worden en 66.000 vierkante meter voor het opwekken van hernieuwbare energie. Het natuurgedeelte zou maar liefst 151.000 vierkante meter groot worden. (VTT)