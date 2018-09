Nieuw speelpark vanaf zondag open 01 september 2018

De gemeente neemt dit weekend officieel het nieuwe park Torenhof in gebruik. Het domein was jaren geleden eigendom van de stad Antwerpen. Die verkocht het toen deels aan de vzw Emmaüs en deels aan de gemeente Malle. Het gemeentebestuur heeft op het groendomein enkele speeltoestellen geplaatst en er is ook een Finse piste aangelegd van vierhonderd meter. Daarnaast kan je je conditie op peil brengen op de 'streekwork-out'. Voor de kinderen is er een combinatiespeeltoestel met drie glijbanen, twee vogelnestschommels, een wip, een kabelbaan in het bos en een heksenkring. De toegang tot het nieuwe speelplein is er zowel via de Antwerpsesteenweg als langs de Hallebaan.





Park Torenhof blijft wel afgesloten tot het openingsfeest op zondag 2 september. (VTT)