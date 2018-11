Nieuw fenomeen in streek: criminelen zetten jongeren in als geldezel Politiezones Grens en Voorkempen starten met onderzoek Toon Verheijen

08 november 2018

12u34 11 Malle Criminelen zijn steeds op zoek naar nieuwe technieken en nieuwe slachtoffers. Een relatief nieuw fenomeen in de politiezones Voorkempen en Grens is oplichting via money mules of zogenaamde geldezels. Jongeren moeten onder de belofte dat ze tot 1.000 euro krijgen hun bankkaart en rekening even ter beschikking stellen van criminelen. Op die manier is crimineel geld moeilijker traceerbaar.

Begin oktober contacteerde een school uit de politiezone Grens (Wuustwezel, Essen, Kalmthout) de politie dat twee leerlingen van de school - die anoniem wil blijven - benaderd waren door verdachte individuen om gebruik te mogen maken van hun rekening. Ook in de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Zoersel en Schilde) doken er de voorbije dagen meldingen op. De techniek is simpel. Criminelen benaderen de jongeren via sociale media als Instagram en Snapchat en vragen of ze de bankrekening van de jongere een week mogen gebruiken. In ruil beloven ze een ‘cadeautje’ van 1.000 euro als beloning. De criminelen doen dat omdat op die manier de verdachte geldstroom minder snel op te sporen valt. “We hebben ondertussen alle scholen op de hoogte gebracht in de hoop dat ze hun leerlingen willen briefen”, aldus Patrick De Smedt van de politiezone Grens en Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen.

Witwassen

De politie waarschuwt dat het aanvaarden van het aanbod van de criminelen ernstige gevolgen kan hebben. “Volgens de criminelen of zelfs andere geldezels wordt de jongeren wijsgemaakt dat ze niet in de problemen kunnen komen”, zeggen de twee woorvoerders. “Niets is echter minder waar. Wie de geldsom aanvaardt en even op zijn of haar rekening laat staan, maakt zich officieel schuldig aan witwassen en dat is een zeer ernstig misdrijf. Daar staan celstraffen op tot enkele jaren. Je mag ook niet vergeten dat de gelden die de criminelen kwijt willen, niet zuiver zijn en vermoedelijk ook ergens gestolen of afkomstig zijn van duistere praktijken.”

Gevolgen

De politie wil ook waarschuwen voor de gevolgen en dat is niet alleen het risico om vervolgd te worden voor witwassen. “Als de zaken aan het licht komen, zal de rekening van de jongere geblokkeerd worden", zegt Evelyn Tiebos. “De rekeninghouder zal dan sowieso ook op een zwarte lijst komen te staan bij de bankinstelling.” Maar volgens Patrick De Smedt van de politiezone Grens kan het zelfs nog erger. “ Wanneer het geld - dat via de rekening van de jongeren werd doorgesluisd niet verhaald kan worden op de criminele bende, kan justitie zelfs aankloppen bij de ouders van de minderjarig om de oorspronkelijke gehackte/opgelichte slachtoffers te vergoeden.” Als de ouders van de minderjarig mules werkzaam zijn in de banksector, lopen zij zelfs het risico hun job te verliezen.

Bij de politiezone Voorkempen komen er iedere week wel meldingen binnen van phising. “Maar meer en meer is er sprake van deze specifieke vorm”, zegt Evelyn Tiebos. “We zijn dan ook verschillende onderzoeken gestart. Vergeet niet: als een verhaal te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat ook. Stel nóóit, aan niemand, je bankkaart ter beschikking. De gevolgen kunnen een enorme impact hebben op de toekomst van jezelf en je omgeving.”