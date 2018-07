Nieuw busje voor Huize Walden 07 juli 2018

Huize Walden - een instelling in Malle waar mensen met een beperking verblijven - kreeg onlangs een gloednieuw busje cadeau van vijf Rotaryclubs uit de omgeving. In de bus - die zo'n 50.000 euro kostte - kunnen tot vijf (elektrische) rolstoelen tegelijk worden vervoerd. Huize Walden beschikte al over een bus waarmee uitstappen en praktische verplaatsingen werden gedaan, maar dat exemplaar was verouderd en had zijn beste tijd gehad.





(KDC)