Nachtwinkels aan banden gelegd GEMEENTE PAKT WILDGROEI AAN MET STRENG REGLEMENT TOON VERHEIJEN

21 februari 2018

02u46 0 Malle De gemeente Malle wil de wildgroei aan nachtwinkels tegengaan en doet dat met een streng reglement. De mogelijke locaties worden ingeperkt, er worden forse belastingen geheven en elke

nieuwe uitbater zal aan een uitgebreid onderzoek onderworpen worden.

De voorbije jaren zijn overal in Vlaanderen nachtwinkels als paddenstoelen uit de grond geschoten. Waar ze vroeger nog beperkt bleven tot de grotere gemeenten en steden, heeft nu elk Vlaams dorp er wel minstens één. In Malle zijn er dat intussen vijf. Drie in Oostmalle en nog eens twee in Westmalle. Veel voor twee dorpskernen waar alles samen iets meer dan 15.000 mensen wonen.





Alleen vorig jaar al kwamen er twee winkels bij. "We willen vooral een streng reglement omdat er heel wat klachten opduiken", zegt schepen van middenstand Dries Van Dyck (DBM). "Niet alleen van zwerfvuil, maar ook over de verkoop van alcohol aan minderjarigen. We hebben al meermaals gehoord dat jongeren in zwaar beschonken toestand horecazaken binnenkomen dankzij drank die ze in de nachtwinkels hebben gehaald. Daarom hebben we in samenspraak met de horeca en de middenstand een plan uitgewerkt zonder uiteraard te raken aan de vrijheid van ondernemen en handel."





Belastingen

Behalve nachtwinkels zal het reglement ook gelden voor automatenshops en 'private bureaus voor telecommunicatie', zeg maar de belwinkels.





Uitbaters van een nachtwinkel zullen voortaan over zowel een vestigings- als een uitbatingsvergunning moeten beschikken. Winkels die nu al bestaan worden wel vrijgesteld van de vestigingsvergunning. Zo zullen nachtwinkels voortaan enkel nog toegelaten worden op de Antwerpsesteenweg in Westmalle, tussen de Kasteellaan en de Zoerselbaan. In Oostmalle kan het enkel op de Lierselei tussen de Herentalsebaan en de Turnhoutsebaan en op de Hoogstraatsebaan tussen de Smekenstraat en de Blijkerijstraat. De winkels mogen enkel open zijn tussen 18 en 2 uur. Ten slotte mogen ze zich ook niet vestigen in of naast een pand met een voortuin of in een appartementsgebouw op het gelijkvloers.





Onderzoek

Maar ook de uitbatingsvergunning is niet van de poes. Wie voor een bepaalde locatie een aanvraag indient, mag zich verwachten aan een uitgebreid brandveiligheidsonderzoek, een financiëel onderzoek naar de persoon en zijn zaak, een stedenbouwkundig onderzoek, een onderzoek naar hygiëne van het pand en een moraliteitsonderzoek van de kandidaat-uitbater. De uitbaters worden ook verplicht alles netjes te houden én alle hinder voor omwonenden te voorkomen.





"Elke nieuwe winkel zal ook een openingsbelasting van 6.000 euro moeten betalen", zegt schepen Van Dyck. "Daarnaast is er nog een jaarlijkse belasting van 1.500 euro. Wie zich niet aan de afspraken houdt riskeert in eerste instantie een GAS-boete tot 350 euro, een intrekking of schorsing van de vergunning of een tijdelijke en definitieve sluiting van de zaak. We hebben er ook gedacht om hen eventueel - vooral tijdens het weekend - een algemeen verbod op te leggen van verkoop van alcoholische dranken na een bepaald uur. Dat is nu echter nog niet opgenomen, maar kan later nog toegevoegd worden. We zullen dit reglement immers goed evalueren. We zijn in elk geval niet over één nacht ijs gegaan, want we weten dat de uitbaters van dergelijke zaken ook hun rechten hebben."





De gemeenteraad moet nog haar goedkeuring geven, maar oppositiepartij Vlaams Belang liet al verstaan dat ze het toejuichen. "We juichen het toe, al hadden de openingsuren in het weekend nog meer beperkt mogen worden", zegt Pieter Van Boxel.