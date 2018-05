Naam Vlaams Belang verdwijnt uit gemeenteraad 05 mei 2018

02u45 0

De naam Vlaams Belang verdwijnt nu al uit de gemeenteraad in Malle. Het enig verkozen raadslid Pieter Van Boxel besloot recent om uit de partij te stappen en zijn eigen partij, Lijst Van Boxel, op te richten. Het raadslid heeft juridisch advies ingewonnen en krijgt nu de toelating om de naam van Vlaams Belang te wijzigen in Lijst Van Boxel. "De wetgeving is nogal onduidelijk", zegt Van Boxel. "Het is uiteindelijk het Agentschap Binnenlands Bestuur dat aan de gemeentesecretaris heeft bevestigd dat men wel degelijk de naam kan veranderen. De voorwaarde is wel dat alle fractieleden akkoord gaan met de naamswijziging van de fractie. Dat is hier dus het geval aangezien de fractie maar 1 lid telt. Ik ben ook niet verplicht de zetel terug te geven aan Vlaams Belang. Voor het Vlaams Belang heeft dit tot gevolg dat zij officieel hun zetel kwijt zijn. Is dit verkeerd? Neen, de partij heeft de fractie de rug toegekeerd en niet omgekeerd." (VTT)





Meer over Vlaams Belang

politiek