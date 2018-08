Na 30 jaar doorbraak in dossier gronden Hooybergh 29 augustus 2018

02u48 0 Malle Na bijna 30 jaar lijkt er in Malle eindelijk een doorbraak op til voor de gronden Hooybergh.

Enkele maanden geleden werd het dossier nog afgevoerd, omdat er een procedureslag dreigde rond de stemming. De meerderheid doet wel water bij de wijn, want slechts de helft van het terrein zal ontwikkeld worden. De terreinen Hooybergh waren ingekleurd als landbouwgrond en werden omgevormd naar industriegebied. Daarna moest de intercommunale Igean een plan uitwerken, maar dat moest ettelijke malen worden overgedaan, omdat de provincie dwars lag. Daarna was er ook discussie of de gronden nu echt wel ontwikkeld moesten worden. Nu is er een aangepast plan dat de stemming in de gemeenteraad heeft overleefd. Onder meer onder impuls van Sanne Van Looy van N-VA werden er onafhankelijke experts aangesteld. "We hebben de tijd genomen om objectief advies in te winnen van deskundigen over de noodzaak tot verdere ontwikkeling van ons bedrijventerrein", zeggen Van Looy en schepen Wouter Patho, ook N-VA. "Die nood blijkt er wel degelijk te zijn. We zijn blij dat we een stap vooruit zetten, want de terreinen zijn onder meer grotendeels bedoeld om ons recyclagepark te huisvesten." Het nieuwe plan is wel een afslanking van het vorige. "De zone tussen notaris Nouwkens en het Maris Stella Instituut wordt volledig gebruikt als groene buffer", zegt Patho. "Dit was voor ons essentieel. Een deel van deze buffer kan ook gebruikt worden bij een eventuele ontsluiting van de omleidingsweg (ringweg). Door in een ruime groenzone te voorzien, kan die ringweg op een aanvaardbare afstand van Maris Stella, en bij voorkeur ondergronds, worden aangelegd." (VTT)