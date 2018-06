N-VA wil cameraschild 28 juni 2018

Gemeenteraadslid Sanne Van Looy van meerderheidpartij N-VA pleit voor een cameraschild rond de dorpskern van Oostmalle, dat gericht is op het weren van zwaar vrachtverkeer. Het dorpscentrum kreunt onder het verkeer en snakt naar een oplossing", zegt Sanne Van Looy. "De aanleg van de ringweg die gepland staat, is zeker een oplossing, maar er moeten ook flankerende maatregelen komen. Als de ringweg er ligt, moet het centrum van Oostmalle ook echt ontzien worden van vrachtverkeer. "Via de plaatsing van digitale vrachtwagensluizen op de Lierselei en op de wegen bij het verlaten van onze gemeente, kunnen we meten welke vrachtwagens effectief wel of niet in de dorpskern moeten zijn. Zo kunnen we vrachtwagens verbaliseren die de dorpskern als sluikweg gebruiken en maken we de kern van Oostmalle weer leefbaar." (VTT)