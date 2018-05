N-VA pakt uit met volledige lijst 01 juni 2018

02u53 0 Malle N-VA Malle heeft de volledige lijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle mandatarissen staan opnieuw op de lijst.

"Met dertien kandidaten uit Westmalle en twaalf uit Oostmalle hebben we een mooi evenwicht", vertellen Sanne Van Looy en Wouter Patho. "Hun beroepen zijn ook heel divers want we hebben onder meer een klinisch wetenschapper, een verpleegster, een leerkracht, een zelfstandige ondernemer, een verkoper, een gevangenisbewaker en een schooldirecteur. Heel veel van onze kandidaten zijn ook actief als vrijwilliger in Malle. We zijn enorm trots op deze ploeg."





De volledige lijst bestaat uit Sanne Van Looy, Wouter Patho, Mieke Vermeyen, Dirk Gerinckx, Sonia Van Hoof, Dries De Vry, Beatrix Knaepkens, Jan Maes, Els Raeves Carol Verhaegen, Herbert Van Oostveldt, Rit Cools, Dirk Van Giel, Jonas Jansen, Jorik Lauryssen, Daniëlle Verdonck, Rudi Van den Langenberg, Chantal Stoffelen, Christophe Van Dyck, Fried Vorsselmans, Danny Van Looy, Jeannine Vereycken, Dirk Lingier, Annelies Van Hoof en Peter Lacante. (VTT)